Weider gouf et ënnert anerem Victoirë fir Tampa Bay, Arizona, Philadelphia oder och nach fir d'Rams.

Minnesota Vikings - Detroit Lions 27:29

Et ass kaum ze gleewen, ma d'Detroit Lions hunn e Sonndeg den Owend hir éischt Victoire vun der Saison dierfe feieren an dat géint d'Minnesota Vikings, déi sech eigentlech Hoffnungen op d'Playoffs maachen. Um Enn wënnt Detroit mat 29:27, duerch ee staarke leschten Drive, wou de Quarterback Jared Goff Sekonne viru Schluss de St. Brown an der Endzon fonnt huet. Domat ass et also déi éischt Victoire am 12. Match fir d'Lions dës Saison a fir d'Vikings déi 7. Néierlag am 12. Match.

Los Angeles Chargers - Cincinnati Bengals 41:22

D'Los Angeles Chargers feieren iwwerdeems eng wichteg Victoire géint d'Bengals. D'Ekipp ronderëm de Quarterback Justin Herbert konnt sech virun allem op d'Defense, den Justin Herbert an de Keenan Allen verloossen. Den Herbert koum op iwwer 300 Passing-Yards an 3 Touchdowns, dat bei enger Interception. De Keenan Allen huet zwou Touchdown-Passe gefaangen an d'Defense konnt zwou Interceptions realiséieren an den Joe Burrow 6 Mol sacken.

Tampa Bay Buccaneers - Atlanta Falcons 30:17

10:0, dat ass dem Tom Brady seng Bilanz géint d'Atlanta Falcons. E Sonndeg den Owend huet hien also mat den Tampa Bay Buccaneers mat 30:17 gewonnen a koum dobäi op 368 Passing Yards, 4 Touchdowns an 1 Interception. Op en Neits ee ganz staarke Match vum Routinier. Och den Tight End Ron Gronkowski konnt eemol méi iwwerzeegen. 58 Yards an 2 Touchdowns schwätze fir sech. Beschte Receiver war de Chris Godwin mat 143 Receiving Yards. D'Falcons hunn hirersäits keng fatal Feeler gemaach, ma konnte mat der Offensiv-Power vun de Bucs einfach net mathalen.

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 19:20

D'Baltimore Ravens haten de Match bei de Steelers nach bal gewonnen an dat obwuel si op en Neits net richteg iwwerzeege konnten. Um Enn hu si awer ze vill Risiko geholl an de Match dowéinst verluer. 12 Sekonne viru Schluss hu en Touchdown realiséiert a konnten op 19:20 verkierzen. Si wollten awer net an d'Overtime an hu probéiert, de Match mat enger 2-Point-Conversion ze gewannen, dat ass hinnen awer net gelongen, esou datt si de Match mat 19:20 verléieren.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

Dallas Cowboys - New Orleans Saints 27:17

New York Giants - Miami Dolphins 9:20

Indianapolis Colts - Houston Texans 31:0

Minnesota Vikings - Detroit Lions 27:29

Philadelphia Eagles - New York Jets 33:18

Arizona Cardinals - Chicago Bears 33:22

Los Angeles Chargers - Cincinnati Bengals 41:22

Tampa Bay Buccaneers - Atlanta Falcons 30:17

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Rams 7:37

Washington Football Team - Las Vegas Raiders 17:15

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 19:20

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 23:30

Denver Broncos - Kansas City Chiefs 9:22