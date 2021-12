De Spiller vum Hamburger Sportverein muss sech viru Geriicht veräntweren, well hien e falsche Gebuertsdag an e falschen Numm uginn hat.

A sengem Heemechtsland krut hie falsch Pabeieren, déi hie bei der Arees an Däitschland virgeluecht huet. Dowéinst huet de Parquet vun Hamburg elo eng Plainte virum Jugendgeriicht géint de Futtballprofi Bakery Jatta gemaach. Dem Parquet no ass de Bakery Jatta zwee Joer méi al an heescht och offiziell Bakary Daffeh. Dowéinst muss hie sech elo wéinst Verstéiss géint d'Openthaltsgesetz a wéinst Fälschung vu Pabeiere veräntweren.

2015 war hien als Flüchtling ouni Pass an ouni Openthaltsgeneemegung vun Italien an Däitschland gereest. Zu Bremen hat hien uginn, datt säin Numm Bakery Jatta wier an dat säi Gebuertsdag den 6. Juni 1998 wier. Ënnert dem Numm Bakary Daffeh, gebuer de 6. November 1995, soll hien awer schonn am Gambia als Profi Futtball gespillt hunn.

Dëst gëtt vum Jugendgeriicht traitéiert, well de Beschëllegten zum Zäit vun der Dot "deels e Jugendlechen, deels en Erwuessene war" an d'Majoritéit vun de Virwërf dem Jugendrecht no ze beurteele wieren.