Den 8. Dezember um 18.45 Auer ass eng Pressekonferenz.

Nodeems gewosst ass, datt den WTA-Tournoi op der Kockelscheier no 25 Joer net méi organiséiert gëtt, ginn et um Mëttwoch Owend éischt Informatiounen zu engem neien Tournoi an der Coque.