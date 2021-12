Déi zwee lescht Sportler vum Joer ware Liichtathleten: Engersäits de Bob Bertemes an anersäits de Charel Grethen.

Béid Athleten haten et och fäerdeg bruecht, fir sech fir d'Olympesch Spiller ze qualifizéieren. Dobäi huet de Charel Grethen et esouguer fäerdeg bruecht, fir an d'Finall vun de 1.500 Meter ze kommen. Iwwer esou Resultater ass d'Presidentin vun der Liichtathletik-Federatioun frou. Ob där anerer Säit seet d'Stéphanie Empain awer och, datt esou Resultater och ee gewëssenen Drock fir d'FLA bedeiten.

Extrait Stéphanie Empain

D'Aarbecht, wou een d'Friichten elo gesäit, huet net réischt virun zwee Joer ugefaangen. Deen Opbau, deen an der Federatioun gemaach ginn ass, dee leeft schonns vill méi laang. Wann een deen Erfolleg gesäit, da gëtt een och Affer dovunner. Da komme ganz aner Iwwerleeunge mat eran, déi ee bis elo net um Schierm hat. Fir dat ze begleeden, brauch ee Personal, fir d'Athleten op engem aneren Niveau ze begleeden. Ech mengen, datt mir eis ganz gutt opgestallt hunn, fir an d'Zukunft ze kucken an Detektioun ze maachen, fir mat der zukünfteger Generatioun vun Athleten no uewen ze kommen.

Bannent der FLA gëtt och dofir ëmstrukturéiert. 2 nei Poste goufe professionell besat an d'Directrice Technique, Marion Diehl, soll sech ënnert anerem verstäerkt ëm de sougenannten "Long Terme Athlete Development" këmmeren.