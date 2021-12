Wéi déi däitsch Medie mellen, soll den Tedesco den Nofolger vum Jesse Marsch als Cheftrainer zu Leipzig ginn.

De 36 Joer alen Domenico Tedesco war déi lescht Saison mat Spartak Moskau Vizechampion ginn an hat de Veräin an d'Champions League gefouert. Aus familiäre Grënn hat hie säi Kontrakt awer net verlängert. Virdru war hien tëscht 2017 an 2019 Trainer vum FC Schalke 04.

Den Tedesco soll schonn an der englescher Woch viru Chrëschtdag d'Ekipp vu Leipzig iwwerhuelen an an de Matcher géint Gladbach, zu Augsburg a géint Bielefeld dofir suergen, datt de Retard op d'Champions-League-Plaze verréngert gëtt.