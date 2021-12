Den 33 Joer alen Ex-American-Football-Profi gouf dout a sengem Haus am US-Bundesstaat Georgia fonnt.

Wéi et vun der Police heescht, wier de fréiere Wide Receiver un engem "medezinesche Problem" gestuerwen.

Den Demaryius Thomas gouf beim Draft 2010 an der éischter Ronn vun den Denver Broncos gewielt, dat op der 22. Plaz. No liichte Schwieregkeeten am Ufank huet hie sech a senger drëtter Saison zu engem effektive Receiver entwéckelt an hat fënnef Saisonen um Stéck iwwer 1.000 Yards. Hie stoung donieft a senger Karriär 4 Mol am Pro Bowl an huet eng Kéier mat den Denver Broncos 2017 de Super Bowls gewonnen. 2018 gouf hien du bei d'Texans getrade, wou hien eng Saison war. Dat Joer dono huet hie kuerz fir d'Patriots an dono fir d'Jets gespillt.