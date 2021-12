Den 1. FC Köln ass um 15. Spilldag an der Bundesliga op den FC Augsburg getraff.

Köln huet sech trotz Virdeeler schwéier gedoe géint säi Géigner.

No ville Chancë fir Augsburg dunn an der 72. Minutt den erléisenden 1:0 duerch den Hahn. Mat engem 2:0 duerch den Dorsch (88') a 4 Minutten Nospillzäit war d'Partie dunn eriwwer.

Fir den 1. FC Köln ass et déi éischte Kéier, dass si doheem matten an enger Saison verluer hunn an dann och nach esou e wichtegen Duell. Augsburg konnt defensiv einfach ze vill iwwerzeegen an hat eendeiteg déi besser Chancen.

