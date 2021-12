Am Schisprange bei den Hären ass et e Samschdeg de Mëtten zu Klingenthal an Däitschland weidergaangen.

Hei konnt den Éisträicher Stefan Kraft sech mat 267 Punkten duerchsetzen an hat domat eng Avance vu 5 Punkten op den Norweger Halvor Egner Granerud op der zweeter Plaz. Drëtten ass de Kamil Stoch aus Polen mat 261.90 Punkte ginn. Op de Plaze 4 bis 6 leie mam Markus Eisenbichler, Karl Geiger an Andreas Wellinger direkt dräi Däitscher. Um Sonndeg sprangen d’Hären dann eng zweete Kéier an der Vogtlandarena, ier de Weltcup an der Schwäiz weidergeet.