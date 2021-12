Nieft der Staffel bei den Häre gouf et och an der Poursuite vun den Dammen eng norwegesch Gewënnerin.

Am éisträicheschen Hochfilzen hu sech d'Hären aus Norwegen e Sonndeg de Moien an der Staffel iwwer 4x7.5 Kilometer duerchgesat. Domat vergréissere si de Virsprong als Leader am Generalklassement. Ronn 20 Sekonnen drop ass déi franséisch Ekipp als Zweeten op d'Arrivée komm a Russland huet sech déi drëtt Plaz geséchert.

Bei den Damme gouf et an der Poursuite iwwer 10 Kilometer eng Victoire fir d'Marte Olsbu aus Norwegen. Am Zilsprint konnt hatt sech géint d'Hanna Sola aus Wäissrussland behaapten. Déi drëtt Plaz ass un d'Schwedin Elvira Öberg gaangen.