En Dënschdeg den Owend war ee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller am Ausland am Asaz.

An der Bundesliga huet Mainz der Hertha vu Berlin keng Chance gelooss. No 90 Minutten huet sech d'Ekipp vum Svensson kloer mat 4:0 duerchgesat. An der Paus war d'Lokalekipp mat 2:0 a Féierung. De Leandro Barreiro stoung an der Startformatioun a gouf an der 77. Minutt ausgewiesselt.

Duerch dës Victoire steet Mainz op d'mannst bis e Mëttwoch op der 6. Plaz an der Tabell (Qualifikatioun Conference League).