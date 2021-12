D'Lëtzebuerger Nationalekipp ass fir den Optakt vun der Nations League fir d'éischt auswäerts gefuerdert, deen éischten Heemmatch ass géint d'Tierkei.

Fir déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp fänkt d'Nations League mat zwee Auswäertsmatcher un. Den Optakt ass samschdes, de 4. Juni a Litauen an 3 Deeg drop op de Färöer Inselen.

Samschdes, den 11. Juni ass deen éischten Heemmatch géint d'Tierkei. Dënschdes, de 14. Juni kommen d'Färöer Inselen dann op Besuch.

Am September geet et donneschdes, den 22. weider an der Tierkei an d’Campagne gëtt sonndes, de 25. September mat der Partie am Stade de Luxembourg géint Litauen ofgeschloss.

RTL-Artikel: Nations League: Rout Léiwen an enger Grupp mat der Tierkei, Litauen an de Färöer Inselen

Den Iwwerbléck vun all de Matcher an der Liga C am Grupp 1:

Samschdes, de 4. Juni:

18h00: Litauen - Lëtzebuerg

20h45: Tierkei - Färöer Inselen

Dënschdes, de 7. Juni:

20h45: Färöer Inselen - Lëtzebuerg

20h45: Litauen - Tierkei

Samschdes, den 11. Juni:

18h00: Färöer Inselen - Litauen

20h45: Lëtzebuerg - Tierkei

Dënschdes, de 14. Juni:

20h45: Lëtzebuerg - Färöer Inselen

20h45: Tierkei - Litauen

Donneschdes, den 22. September:

20h45: Tierkei - Lëtzebuerg

20h45: Litauen - Färöer Inselen

Sonndes, de 25. September:

20h45: Lëtzebuerg - Litauen

20h45: Färöer Inselen - Tierkei