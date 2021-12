No engem Match tëscht Leeds United an Arsenal London gouf eng Persoun verhaft, a Däitschland gouf de Match Duisburg-Osnabrück ofgebrach.

Premier League

An enger offizieller Stellungnam weist sech Leeds United streng. Rassismus géif beim Veräin net toleréiert ginn, jiddereen, bei deem nogewise gëtt, datt e sech rassistesch geäussert huet, géif liewenslänglech fir all d'Matcher vu Leeds United gespaart ginn.

Och den Teamanager vun Arenal hat nom Match vun engem Virfall geschwat. D'Auswiesselspiller hätten d'Beleidegungen héieren a gemellt. Géint wie genee se geriicht waren, sot de Manager net. De Match war no ronn enger hallwer Stonn kuerz ënnerbrach ginn.

Wéinst Corona konnten nëmmen 4 vun den am ganzen 10 geplangte Partien an England gespillt ginn.

Drëtt Liga an Däitschland



Et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vum däitsche Profi-Futtball, datt e Match wéinst Rassismus huet missten ofgebrach ginn. Bei der Partie tëscht Duisburg an Osnabrück huet e Fan de Spiller vun Osnabrück Opoku rassistesch beleidegt. Den Arbitter Nicoals Winter huet de Match dunn no 33 Minutten ofgebrach a béid Ekippen hunn den Terrain verlooss. Kuerz drop koum d'Nouvelle, datt de Match net méi weidergespillt géif et, zu deem Ament stoung et 0:0.