Op der Schwamm-Weltmeeschterschaft am 25-Meter-Baseng zu Abu Dhabi schléit de Julien Henx iwwer 50 Meter Papillon no 23 Sekonnen a 95 Honnertstel un.

Dat ass dem 26 Joer ale Schwëmmer vun Diddeleng seng Saison-Beschtzäit. D‘Monique Olivier hat iwwer 400 Meter Crawl e Chrono vu 4 Minutten, 10 Sekonnen a 57 Honnertstel a war domat ronn eng Sekonn iwwert hirer Beschtzäit.

Am High Diving, dat heescht beim Sprong vu 27 Meter, läit den Alain Kohl no zwee vu 4 Spréng op der 18. Plaz. Den 39 Joer ale Sprénger huet sech awer beim andauchen um Fouss blesséiert. Et ass nach net gewosst, ob hie weider ka maachen.