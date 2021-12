Am Ski-Alpine huet de Marco Odermatt deen zweete Riseslalom vun Alta Badia an Italien gewonnen.

Hannert dem Schwäizer Marco Odermatt, deen och Leader am Gesamt-Welt-Cup ass, kommen den Italiener Luca Di Aliprandini an den Däitschen Alexander Schmid déi éischte Kéier an hirer Karriär op de Podium bei enger Manche vun der Coupe du Monde.