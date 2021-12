Nieft der Schweedin stoungen nach d'US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin an d'Italienerin Marta Bassino um Podium.

No hirer souveräner Victoire en Dënschdeg ass d'Mikaela Shiffrin e Mëttwoch och beim zweete Riseslalom zu Courchevel als kloer Favoritin an d'Course gaangen. Um Enn huet si sech allerdéngs misse mat der 2. Plaz zefridde ginn. 35 Honnertstel huet d'Schweedin Sara Hector virun der US-Amerikanerin an d'Zil gerett. Als Drëtt stoung nach d'Italienerin Marta Bassino um Podium.