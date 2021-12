Momentan gëtt déi 29. Editioun vun der Darts-WM am Alexandra Palace zu London gespillt. Mam Sherrock an Ashton hate sech zwou Frae fir d'WM qualifizéiert.

Fir déi béid Englännerinne war allerdéngs schonn an der éischter Ronn Schluss. D'Lisa Ashton huet kloer mat 0:3 géint den Hollänner Ron Meulenkamp de Kierzere gezunn. Obwuel d'Fallon Sherrock als liichte Favorit géint de Steve Beaton an de Match gaangen ass, huet sech d'„Queen of the Alexandra Palace" um Enn awer knapp mat 2:3 misse geschloe ginn.

Zwou Dammen op der Darts-WM / Reportage Sam Rickal

De President vun der Lëtzebuerger Darts-Federatioun Tom Becker gleeft awer drun, datt an deenen nächste Jore méi Damme wäerten nokommen: „Ech mengen, viru Jore sinn d'Fraen nach net esou seriö geholl ginn. Mee spéitstens zanter deene leschten 2 Joer hunn d'Fallon Sherrock an d'Lisa Ashton gewisen, wat si kënnen an datt Fraen och locker kënne mat de Männer mathalen."

Virun zwee Joer war den Hype ëm d'Fallon Sherrock immens grouss. Déi 27 Joer al Englännerin war déi éischte Fra, déi op der Darts-Weltmeeschterschaft ee Match gewanne konnt. D'Fallon Sherrock, awer och d'Lisa Ashton hu bewisen, datt si mat de Männer mathalen kënnen. Een Trend, deen nach net ganz zu Lëtzebuerg ukomm ass. Trotzdeem kuckt den Tom Becker positiv an d'Zukunft: „Hei zu Lëtzebuerg konnte mir bis lo nach net vill Verännerunge feststellen. Mee dat huet natierlech och mat der aktueller Situatioun ze dinn. Mir konnten net vill organiséieren, wouduerch mir hätte Frae fir eise Sport kënne begeeschteren. Mee ech ka mir awer gutt virstellen, datt mir an deenen nächste Joren och hei e positiven Trend kënne feststellen."

Ier et an d'Chrëschtdagspaus geet, ginn e Mëttwoch an en Donneschdeg nach déi leschten zwee Ronnematcher op der Darts-Weltmeeschterschaft gespillt. Weider geet et dann de 27. Dezember. D'Finall gëtt den 3. Januar owes ëm 20 Auer gespillt.