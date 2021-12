Sparta Rotterdam, wou jo och de Laurent Jans an de Mika Pinto spillen, ass net iwwert e Remis erauskomm.

An der 27. Minutt ass d'Ekipp vu Jans a Pinto awer als éischt géint RKC Waalwijk ënner Drock geroden, dat duerch e Gol vum Odgaard. 12 Minutten drop, nämlech an der 39. Minutt, ass et dem van Crooij du gelongen den 1:1 Ausgläich fir Rotterdam ze realiséieren. Sou ass et dann och an d'Paus gaangen.

An der 2. Hallschent ass et kenger vu béiden Ekippe gelongen, e weidere Gol ze markéieren, sou dass et beim 1:1 schlussendlech bliwwen ass.