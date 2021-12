Weider konnten d'Bengals sech géint d'Ravens duerchsetzen an d'Colts gewannen och géint d'Arizona Cardinals.

D'Buffalo Bills hunn e Sonndeg den Owend eng ganz wichteg Victoire gefeiert. Si klappe mat den New England Patriots nämlech hiren direkte Konkurrent an der AFC East a setze sech duerch d'33:21-Victoire un d'Spëtzt vun der Divisioun. Bei der Ekipp vu Buffalo konnt virun allem de Star-Quarterback Josh Allen iwwerzeegen. Hie koum op 314 Passing Yards an 3 Touchdown-Passen, weider ass hie fir 64 Yards gelaf. Och den Isaiah McKenzie hat mat 125 Receiving Yards an engem Touchdown ee gudden Dag erwëscht. Op där anerer Säit konnt de Rookie-Quarterback, de Mac Jones, dee bis ewell eng richteg gutt Rookie-Saison spillt, net iwwerzeegen. Nëmme 14 vu sengen 32 Passe sinn ukomm an hien huet 2 Interceptions geheit. Beschte Spiller op Säite vun de Patriots war de Runningback Damien Harris, deen op 103 Rushing Yards an 3 Touchdowns koum. Den Josh Allen huet dann och nach en NFL-Rekord opgestallt. De Bills-Spiller ass nämlech deen éischte Quarterback an der Geschicht vun der NFL, deen a sengen éischte 4 Saisonen méi wéi 100 Passing- a méi wéi 20 Rushing-Touchdowns realiséiere konnt.

Och d'Cincinnati Bengals hunn hiren direkte Géigner an der Divisioun geklappt. D'Bengals wannen nämlech mat 41:21 géint d'Ravens an iwwerhuelen domat déi éischt Plaz an hirer Divisioun. Och wa Baltimore op hiren éischten an zweete Quarterback huet misse verzichten, esou muss een déi exzeptionell Leeschtung vum Bengals-Quarterback Joe Burrow awer ervirhiewen. De jonke Quarterback koum op ganzer 525 Passing Yards a 4 Touchdowns an huet domat de Match komplett dominéiert. Weider staark Leeschtunge gouf et vum Tee Higgins, deen 2 Touchdown-Passe gefaangen huet, dat bei 194 Receiving Yards. An och den Joe Mixon hat nees e gudden Dag erwëscht, mat engem Running- an engem Receiving-Touchdown.

D'Indianapolis Colts entwéckele sech esou lues awer sécher zu engem richtege Super-Bowl-Contender. Nodeems si mat 0-3 an d'Saison gestart sinn, konnte si elo 9 vun de leschten 12 Matcher gewannen, well och e Sonndeg hu si mat 22:16 géint Arizona gewonnen. Eng gutt Leeschtung an der Defensiv a keng Feeler an der Offensiv waren de Schlëssel fir d'Victoire vun de Colts. Souwuel de Carson Wentz wéi den Jonathan Taylor hunn nees konstant gutt Leeschtunge gewisen an haten esou e groussen Undeel un der Victoire.

Gutt Leeschtunge vun 2 däitsche Spiller

Den Amon-Ra St. Brown vun den Detroit Lions huet elo schonns déi drëtt Woch hannerteneen eng Touchdown-Pass gefaangen, iwwerdeems den Dominik Eberle säin NFL-Debut ginn huet an direkt iwwerzeege konnt. Nodeems hien eréischt en Donneschdeg ënner Vertrag geholl gouf, huet hie bei der 41:29-Victoire géint d'Chargers 2 Field Goals a 5 Extrapunkte markéiert.

Course ëm d'Playoffs

An der AFC si bis elo d'Kansas City Chiefs déi eenzeg Ekipp, déi hir Plaz an de Playoffs scho sécher hunn. Aktuellem Stand no wieren den Ament d'Titans, d'Bengals, d'Bills, d'Colts, d'Patriots an d'Ravens an de Playoffs. Ma och d'Chargers, d'Raiders an d'Dolphins hunn nach gutt Chancen.

An der NFC hu schonns ganzer 5 Ekippen eng sécher Plaz an der Playoffs, dat sinn d'Packers, d'Cowboys, d'Rams, d'Buccaneers an d'Cardinals. Aktuell wieren och d'49ers an d'Eagles an de Playoffs mat dobäi, ma och d'Saints, d'Vikings, d'Falcons an d'Washington Football Team hunn nach d'Méiglechkeet eranzekommen.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

San Francisco 49ers - Tennessee Titans 17:20

Cleveland Browns - Green Bay Packers 22:24

Indianapolis Colts - Arizona Cardinals 22:16

New York Giants - Philadelphia Eagles 10:34

Los Angeles Rams - Minnesota Vikings 30:23

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 32:6

Jacksonville Jaguars - New York Jets 21:26

Detroit Lions - Atlanta Falcons 16:20

Los Angeles Chargers - Houston Texans 29:41

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 21:41

Chicago Bears - Seattle Seahawks 25:24

Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs 10:36

Denver Broncos - Oakland Raiders 13:17

Washington Football Team - Dallas Cowboys 14:56

Buffalo Bills - New England Patriots 33:21