Zanter dem 15. Dezember an nach bis den 3. Januar gëtt zu London am Alexandra Palace d'Darts-Weltmeeschterschaft gespillt.

Wéi ëmmer gouf et an den éischten zwou Woche vun der WM schonns eng Partie Iwwerraschungen, esou war et zum Beispill schonn d'Out fir d'Nummer 5 vun der Welt, den Dimitri Van den Bergh. Mam Raymond van Barneveld an dem Adrian Lewis sinn och schonns zwee fréier Weltmeeschter eliminéiert ginn. Déi ganz grouss Favoritte sinn awer nach mat dobäi, och wann den amtéierende Weltmeeschter e Méindeg den Owend géint de Belsch Kim Huybrechts nëmme ganz knapp gewanne konnt.