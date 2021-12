D'NFL trauert ëm eng Ikon vum Sport. De fréieren Erfollegstrainer John Madden ass dout.

Wéi d'Liga matgedeelt huet, wier de Madden en Dënschdeg de Moien onerwaart am Alter vu 85 Joer gestuerwen. Hien huet 1976 mat den Oakland Raiders de Superbowl gewonnen, zanter 1979 war hie fir 30 Joer laang als Kommentator weiderhin e feste Bestanddeel vun der NFL. Weider ass dat offiziellt NFL-Spill no him benannt.

"Keen hat de Football méi gär als Coach, Hie war de Football.", sot den NFL Commissioner Roger Goodell. "Et wäert keen aneren John Madden ginn. Mir sti fir ëmmer a senger Schold fir dat, wat hie fir de Football an d'NFL geleescht huet."