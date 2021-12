D'Petra Vlhova huet bei der Absence vun der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (positive Corona-Test) de Slalom zu Lienz gewonnen.

D'Petra Vlhova ass beim Schi-Alpin-Weltcup zu Lienz hirer Favoritteroll am Slalom gerecht ginn. D'Slowakin huet zwee souverän Duerchgäng gewisen. Op déi zweete Plaz ass d'Weltmeeschterin Katharina Liensberger (+0,51 Sekonnen) gefuer. Den Erfolleg vun der Éisträicherin ass bemierkenswäert, well si no enger Corona-Erkrankung nach net nees 100 Prozent fit ass. Drëtt ass d'Schwäizerin Michelle Gisin (+0,68 Sekonnen) ginn.