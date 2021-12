Fir den Optakt vun der Véierschanzentournée am Schisprange gouf et e Mëttwoch zu Oberstdorf eng Victoire vum Ryoyu Kobayashi.

De Japaner Ryoyu Kobayashi huet e Mëttwoch mat Spréng op 128,5 Meter an 141 Meter den Optakt vun der Véierschanzentournée gewonnen. D'Plazen 2 an 3 sinn un den Halvor Egner Granerud (132 Meter/133 Meter) an de Robert Johansson (135,5 Meter/131 Meter), allebéid aus Norwegen, gaangen.

Fir de Gewënner vun zejoert Kamil Stoch war d'Competitioun schonn no engem Duerchgang eriwwer. Mat 118 Meter huet de Pol et net an d'Top 30 gepackt.

Dat nächst Sprangen ass op Neijoerschdag zu Garmisch Partenkirchen.