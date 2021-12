D'Darts-Weltmeeschterschaft zu London am Alexandra Palace geet esou lues awer sécher an déi decisiv Phas.

Wéi all Joer gouf et bis heihinner eng Partie Iwwerraschungen an och de Coronavirus huet eng Roll gespillt. Esou huet zum Beispill de Michael van Gerwen, d'Nummer 3 op der Welt, wéinst enger Corona-Infektioun misse Forfait erklären.

De gréissten Highlight vun der WM gouf et wuel e Mëttwoch den Owend. De Match tëscht dem Jonny Clayton an dem Michael Smith war u Spannung wuel kaum ze iwwertreffen an och den Niveau, op deem béid Spiller agéiert hunn, war einfach nëmmen absolut Weltklass. Um Enn konnt sech de Michael Smith am decisive Saz knapp duerchsetzen a steet domat an der Véierelsfinall, wou hien et da mam amtéierende Weltmeeschter ze di kritt. De Gerwyn Price huet sech nämlech och fir d'Ronn vun de leschten 8 qualifizéiert, dat no enger klorer 4:1-Victoire géint den Dirk van Duijvenbode.

An enger weiderer Halleffinall kënnt et zu engem reng engleschen Duell tëscht dem James Wade an dem Mervin King. Den James Wade huet sech a senger Aachtelsfinall kloer an däitlech mat 4:0 géint de Martijn Kleermaker duerchgesat. De Mervin King sengersäits huet méi missen zidderen, hien huet knapps mat 4:3 géint de Raymond Smith gewonnen.

Den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson huet sech dann och fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert, dat duerch eng knapp 4:3-Victoire géint de Rob Cross, de Weltmeeschter vun 2018. Den Anderson spillt an der Ronn vun de leschten 8 da géint de Luke Humphries, dee sech an enger spannender a ganz staarker Aachtelsfinall mat 4:3 géint de Chris Dobey duerchsetze konnt.

An der leschter Véierelsfinall kënnt et dann zum Duell tëscht dem fréiere Weltmeeschter Peter Wright an dem Callan Rydz. Iwwerdeems mam Peter Wright, deen an der Weltranglëscht op Plaz 2 steet, keen Onbekannten an der Véierelsfinall steet, ass de Callan Rydz awer mat eng vun de groussen Iwwerraschunge vum Tournoi. De jonken Englänner huet bis elo eréischt een eenzege Saz verluer bei der WM an huet ënnert anerem den Nathan Aspinall mat 4:0 eliminéiert.