Déi 16 Joer jonk Lëtzebuergerin kéint d'nächst Joer eventuell scho bei den Olympesche Spiller zu Peking mat dobäi sinn.

Schifueren ass hei am Land mat Sécherheet net déi bekanntste Sportaart. Dofir feelt et u Bierger an dem néidege Schnéi. Vill Lëtzebuerger zitt et awer all Joer an de Wantersport an esou huet och d'Passioun fir d'Schifuere beim Gwyneth ten Raa ugefaangen, dat elo mat senge 16 Joer zu de Lëtzebuerger Olympiahoffnungen am Schi Alpin zielt.

Portrait Gwyneth ten Raa / Reportage Lynn Kayser

Scho mat 3 Joer stoung d'Gwyneth ten Raa déi éischte Kéier op Schi. Hir Elteren hu séier déi grouss Freed fir d'Bierger erofzefuere bei hirer Duechter erkannt an och gefërdert. Esou koum fréi d'Affiliatioun an engem Veräin an der Schwäiz mat méi spezifeschen Training. Beim éischte Riseslalom stoung d'Gwyneth ten Raa direkt als Drëtt um Podium. Mat 14 Joer war et dunn déi zweete Plaz beim Championnat an der Schwäiz, fir dem Gwyneth ten Raa säi Papp Roger war déi Placéierung dann och den definitive Beweis fir hiert Talent.

An der Schwäiz sinn och gutt Schifuerer, déi all Dag am Bierg sinn an och an de Bierger liewen a mir liewen hei am Land a mussen all Weekend dohinner fueren. Wann anerer gemittlech doheem sëtzen, da sëtzt d'Gwyneth am Auto, déi 1.000 Kilometer all Weekend an dann och nach esou gutt ginn, do hu mir gesot, do ass Talent do.

No deenen éischte gudde Resultater a senger Karriär huet d'Gwyneth ten Raa den Éiergäiz gepaak a vun do u wollt hatt ëmmer méi.

Ech muss méi maachen. Ech muss besser ginn. Ech maachen ëmmer alles a ginn 100 Prozent. D'Trainere soen och zu mir: Du bass wéi eng Maschinn, well s de ëmmer méi wëlls a kanns.

An der Famill ten Raa ass an de leschte Joren dem Schifuere villes Ënnergeuerdent. Aus engem puer Schi sinn der 12 ginn, dobäi kënnt dat ganzt Material fir d'Schi ze preparéieren, dann d'Deplacementer op Courssen am Ausland an ee Joer Schi-Gymnasium an der Schwäiz. Dat alles kascht net näischt, ma fir de Roger ten Raa war et eng Selbstverständlechkeet, dat fir seng Duechter ze maachen.

Mir hu gesot, ok mir maachen aner Saachen net a maachen alles fir de Sport. Ech denke selwer och als Eltere muss de däi Kand ënnerstëtzen a kucken, wéi wäit kann ee goen. D'Gwyneth huet mir gesot, datt et d'nächst Joer wëll Weltcup fueren an dëst Joer Europacup. Hatt ass einfach prett. An dee Spaass, dee mir domadder hunn, do hu mir gesot, ok dat maache mir.

Dës Wantersaison ass d'Gwyneth ten Raa, dat aktuell an Italien mat enger italienescher Ekipp trainéiert, seng éischt Coursse bei der Elite gefuer. Mat hire réischt 16 Joer gouf et direkt e puer d'Top30-Resultater, mat der beschter Placéierung Mëtt Dezember der 17. Plaz bei engem FIS-Slalom an Italien. Esou staark Leeschtunge gi vill Selbstvertrauen.

Ech mierke mental ass et anescht. Ech si méi staark ginn, wann ech gutt Resultater hunn, da weess ech fir déi nächst Course, datt ech méi kann. Ech sinn elo mat méi ale Leit um Depart. Ech kucken ëmmer wéi si et maachen. Kucke Videoen a stelle mir vir, datt ech iergendwann och mat dobäi sinn.

Den Dram, geschwënn scho mat de beschte Schifuerer vun der Welt gemeinsam um Depart ze stoen, kéint sech d'nächst Joer villäicht schonn erfëllen. No deene staarke Leeschtungen ass d'Gwyneth ten Raa ënnert de 60 FIS-Punkte bliwwen, déi d'Viraussetzung sinn, fir dierfe bei den Olympesche Spiller un den Depart ze goen. Mat Olympia géing ee groussen Dram an Erfëllung goen.

Dass eng grouss Etapp vu FIS bis op d'Olympesch Spiller. Ech si mega frou, fir villäicht matzegoen. Ech ginn einfach alles fir Lëtzebuerg.

Ob sech den Dram vun den Olympesche Spiller schonn d'nächst Joer zu Peking fir d'Gwyneth ten Raa erfëllt, decidéiert sech Mëtt Januar, da gëtt de Lëtzebuerger Olympesche Comité d'Selektioun bekannt.