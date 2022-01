Bei der Darts-WM zu London stoungen e Samschdeg zwou Véierelsfinallen um Programm.

Et schéngt, wéi wann de Fluch endlech eriwwer wier. Eng éischte Kéier zanter 2013 steet den "The Machine" James Wade nees an enger Halleffinall. Dat no enger 5:0-Victoire géint säi Landsmann Mervyn King. Dëst ass déi 4. Kéier, datt den Englänner a senger Karriär an der Halleffinall steet. Déi éischte Kéier war de Wade 2009 dobäi, dunn nach emol 2012 an dat Joer drop.

Fir d'Halleffinall sollt et fir de Luke Humphries op Neijoerschdag net duergoen. Den „Flying Scotsman" Gary Anderson huet sech mat 5:2 géint de 26 Joer alen Englänner behaapt. Ob et dëst Joer nees eng Finall mam Ex-Weltmeeschter wäert ginn? Lescht Joer hat de Gary Anderson géint de Gerwyn Price am Londoner Alexandra Palace de Kierzere gezunn.

E Samschdeg den Owend wäert um 20.40 Auer de Peter Wright géint de Callan Rydz untrieden an um 22.15 Auer ass et d'Véierelsfinall tëscht dem Gerwyn Price an dem Michael Smith.