An der La Liga huet Getafe iwwerraschend mat 1:0 géint den Leader Real Madrid gewonnen. An England ass et zu Victoire vu Brentford, Brighton a Leeds komm.

Premier League

Nodeems e Samschdeg sech ënnert anerem Manchester City mat 2:1 géint Arsenal an Tottenham mat 1:0 zu Watford behaapte konnt, stoungen um an der englescher Premier League e Sonndeg Mëtteg weider 3 Matcher um Programm.

Hei koumt et zu Brentford zu enger 2:1-Victoire vun der Lokalekipp géint Aston Villa. No engem fréie Réckstand ass et dem Rasmussen an der 82. Minutt gelongen de Match zu de Gonschte vu Brentford ze dréinen.

Eng Victoire gouf et och fir Brighton zu Everton. Nodeems Brighton fréi am Match mat 2:0 a Féierung louch, ass et Everton wuel gelongen de Uschloss ze schéissen, zu engem Punkt et sollt et bei der 2:3-Néierlag trotz enger gudder zweeter Hallschent net kommen. D'Ekipp vum Rafael Benitez kennt also och am neie Joer net op Touren.

Um Wupp vun der Tabell ass et donieft zu enger 3:1-Victoire vu Leeds géint Burnley komm.

Um 17h30 steet dann de Spëtzematch tëscht Chelsea a Liverpool um Spillprogramm

La Liga

Real Madrid huet sech den Optakt an dat net Joer sécherlech aneschters virgestallt. Beim Tabelle 16ten vu Getafe hunn déi Kinneklech no engem fréie Réckstand op de Gaspedall gedréckt, Kroos, Modric a Co. konnten déi gutt Chancen an der 1. Hallschent awer net verwäerten. Nom Säitewiessel huet sech zu Getafe um Spillverlaf net vill geännert, den Ausgläicht sollt Real trotz gudden erausgespillte Chancen awer net geléngen, sou dass Getafe iwwerraschend doheem mat 1:0 géint Real Madrid gewënnt.

