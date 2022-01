De "Bully Boy" Michael Smith klappt an der éischter Halleffinall de James Wade mat 6:3 an de Sätz a steet domat an der Finall vun der PDC Darts-WM.

De Michael Smith, déi aktuell Nummer 9 op der Welt, konnt déi éischt 2 Sätz kloer fir sech entscheeden. Mëtt vum 3. Saz ass "The Machine" James Wade dunn un d'Rulle komm an huet sech den 3 Saz gekroopt. De Wade hat beim Stand vun 1:2 ee Setdart fir den 2:2, konnt dësen awer net notzen. Et hätt en an der Suite kuerz kéinte mengen de Smith géing un d'Schwanke kommen, mee dem Wade huet wärend dem ganzem Match den néidegen Touch gefeelt sou dass hien den "Bully Boy" ni richteg ënner Drock setze konnt.

Um Enn gewënnt de Michael Smith verdéngt mat 6:3. De James Wade packt et domat och a senger 4. Halleffinall net an d'Finall, de Fluch vum Englänner geet am Ally Pally also weider, iwwerdeems de "Bully Boy" fir déi zweete Kéier no 2019 an der Finall vun der PDC Darts-WM steet.

An da zweeter Halleffinall spillt nach den Owend de Gary Anderson géint de Peter Wright.

D'Finall gëtt dann e Méindeg den Owend am Ally Pally gespillt.