E Sonndeg war an der Coque deen 2. Indoor-Meeting an dëser Saison.

An der Liichtathletik geet d'Indoor-Saison vum Patrizia van der Weken 2022 esou weider wéi se Enn 2021 ugefaangen huet. No den 300 Meter huet d'Lëtzebuergerin e Sonndeg den nationale Rekord iwwer 60 Meter verbessert. De Chrono ass no 7'33 an der Serie a 7'32 an der Finall stoe bliwwen.

Domadder huet d'Patrizia van der Weken den ale Rekord vum Tiffany Tshilumba aus dem Joer 2015 ëm 6 Honnertstel verbessert a läit elo just nach 2 Honnertstel ewech vun der Qualifikatiounszäit fir d'Indoor-Weltmeeschterschaft Enn Mäerz zu Belgrad.