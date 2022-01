Vu 14 Plazen an de Playoffs sinn der elo just nach 3 fräi, zwou an der AFC an eng an der NFC.

Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals 31:34

D'Cincinnati Bengals hu fir déi éischte Kéier zanter 2015 hir Division gewonnen an hu sech domat fir d'Playoffs qualifizéiert. Deementspriechend wichteg war d'Victoire e Sonndeg géint d'Kansas City Chiefs an hei waren et op Säite vun de Bengals virun allem zwee Personnagen, déi erausgestach hunn. Fir d'alleréischt den Ja'Marr Chase: de Rookie-Wide-Receiver huet nämlech en NFL-Rekord opgestallt, dat mat 266 Receiving Yards an engem Match, sou vill wéi kee Rookie jeemools virdrun. Weider huet hien och nach 3 Touchdowns gescored. An d'Passe koumen natierlech vu sengem Quarterback Joe Burrow, deen op 446 Passing Yards a 4 Touchdowns koum. D'LSU-Conncectioun huet deemno nees perfekt funktionéiert an de Bengals eng Plaz an de Playoffs geséchert.

Las Vegas Raiders - Indianapolis Colts 23:30

D'Las Vegas Raiders halen d'Playoff-Hoffnungen um Liewen, dat mat enger knapper Victoire géint d'Indianapolis Colts, déi een direkte Konkurrent an der Course ëm d'Playoffs sinn. Dës Victoire war nëmme méiglech duerch een ideale leschten Drive vun der Raiders-Offense. 2 Sekonne viru Schluss konnte si dunn hire Kicker op den Terrain bréngen, dee mat engem Field Goal fir d'23:20-Victoire vun de Raiders suerge konnt.

Course ëm d'Playoffs

Dëse Weekend hu sech ganzer 5 Ekippen eng Plaz an de Playoffs geséchert. D'Tennessee Titans, d'Cincinnati Bengals, d'Buffalo Bills, d'New England Patriots an d'Kansas City Chiefs (ware schonns lescht Woch sécher dran) stinn an der AFC sécher an de Playoffs. D'Colts, d'Chargers, d'Raiders, d'Ravens an d'Steelers kämpfen nach ëm déi lescht zwou Plazen.

An der NFC ware mat de Green Bay Packers, de Los Angeles Rams, den Tampa Bay Buccaneers, den Dallas Cowboys an den Arizona Cardinals schonns 5 Ekippe fir d'Playoffs qualifizéiert. De Sonndeg hu sech d'Philadelphia Eagles déi 6. vu 7 Playoff-Plaze geséchert. D'San Francisco 49ers an d'New Orleans Saints streide sech nach ëm déi lescht Plaz.

Op en Neits staark Leeschtung vum Amon-Ra St.Brown

Den däitsche Rookie-Wide Receiver weess déi lescht Woche richteg ze iwwerzeegen a mécht sech ëmmer méi en Numm an der NFL. Bei der 29:51-Néierlag vu sengen Detroit Lions géint d'Seattle Seahawks war de jonken Däitschen den eenzege Liichtbléck bei de Lions. Hie koum op 23 Rushing Yards, 1 Rushing Touchdown, 111 Receiving Yards an 1 Receiving Touchdown. Weider huet de St.Brown dann och de Rekord vum Odell Beckham Junior gebrach, fir déi meescht Matcher hannertenee mat op d'mannst 8 Receptions an der Rookie-Saison.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

Philadelphia Eagles - Washington Football Team 20:16

Los Angeles Rams - Baltimore Ravens 20:19

Tampa Bay Buccaneers - New York Jets 28:24

Miami Dolphins - Tennessee Titans 3:34

Jacksonville Jaguars - New England Patriots 10:50

Las Vegas Raiders - Indianapolis Colts 23:30

Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals 31:34

New York Giants - Chicago Bears 3:29

Atlanta Falcons - Buffalo Bills 15:29

Houston Texans - San Francisco 49ers 7:23

Denver Broncos - Los Angeles Chargers 13:34

Carolina Panthers - New Orleans Saints 10:18

Detroit Lions - Seattle Seahawks 29:51

Arizona Cardinals - Dallas Cowboys 25:22

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 10:37