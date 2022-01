E Méindeg den Owend stoung am Alexandra Palace zu London d'Finall vun der Darts-WM um Programm tëscht dem Michael Smith an dem Peter Wright.

Gespillt gouf am Modus "First to 7 Sets", deemno eng relativ laang Distanz am Darts, déi een eigentlech just an der Finall vun der Darts-WM spillt. An hei stounge sech den Englänner Michael Smith an de Schott Peter Wright géigeniwwer, déi allebéid déi ganz WM iwwer mat hirem Spill polariséiert hunn. Eleng den 3-Dart-Average vu béide Spiller, 101,30 beim Smith an 99,48 beim Peter Wright, weist den exzeptionellen Niveau, dee si bis heihinner gespillt hunn.

Och an der Finall hu béid Spiller nees no Ufanksschwieregkeeten en enormen Niveau gespillt an um Enn konnt sech de Peter Wright mat engem 7:5-Erfolleg eng zweete Kéier zum Weltmeeschter kréinen. Fir de Michael Smith war et iwwerdeems déi zweet Néierlag an der Finall vun der Darts-WM. Do dierft et de "Bully Boy" och wuel kaum tréischten, datt hien an der Finall zwee Rekorder gebrach huet.

𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 🏆



The night belongs to Wright...



Peter 'Snakebite' Wright lifts the Sid Waddell trophy aloft as he is crowned a two-time World Champion 🐍 pic.twitter.com/8ijBRYyQ4U — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2022

Resumé vum Match

Am 1. Saz huet ee béide Spiller d'Nervositéit awer kloer ugesinn an dat huet een och un den Zuele gemierkt, well zesummen hunn déi zwee Finalisten an den éischte 4 Legs ganzer 28 Darts laanscht d'Duebel geschoss. Um Enn konnt de Peter Wright de Saz mat 3:1 fir sech decidéieren.

Virun allem hat de Michael Smith Problemer, seng Nervositéit an de Grëff ze kréien. Säi Scorin war wuel net schlecht, ma seng Check-out-Quot ass och am 2. Saz net besser ginn. Dëst huet de Peter Wright äiskal ausgenotzt an huet ënnert anerem zwee "High Finishes" gespillt, fir och den zweete Saz mat 3:1 ze gewannen.

Am 3. Saz huet de "Bully Boy" sech dunn awer mat engem 167er-Finish selwer an de Match erabruecht. No dësem Check-out ass och d'Confiance beim Smith nees méi grouss ginn an hie konnt an de Sätz op 1:2 verkierzen.

𝟭𝟲𝟳 𝗙𝗜𝗡𝗜𝗦𝗛! 🤯



THIS IS A SENSATIONAL FINAL ALREADY AS MICHAEL SMITH FIRES IN A 167 CHECKOUT TO LEAD IN THE THIRD SET!



Oh how he needed that!#WHDarts pic.twitter.com/zPuTJ4l9l5 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2022

An der Suite war de Match méi ausgeglach an de Michael Smith konnt dunn e bësse glécklech esouguer op 2:2 an de Sätz ausgläichen, dat well de Wright am decisive 5. Leg 2 Feiler laanscht d'Duebel geschmass huet.

Béid Spiller hunn hiren Average, deen an der Ufanksphas e bëssen ënner der niddreger Duebelquot gelidden huet, ëmmer weider an d'Luucht gedriwwen. Dobäi huet de Michael Smith dann och seng 13. 180 vum Match geschoss an huet domat de Rekord vum Gary Anderson vun de meeschten 180er op enger WM gebrach. Nawell sollt den 31 Joer alen Englänner dëse Saz mat 2:3 an de Legs verléieren.

De "Bully Boy" huet sech awer net aus der Rou brénge gelooss an huet op säi Scoring vertraut, well hie konnt souwuel de 6. Saz wéi och de 7. Saz fir sech decidéieren a konnt domat eng éischte Kéier an dësem Match a Féierung goen, dat beim Stand vu 4:3 an de Sätz.

De Peter Wright, de Weltmeeschter vun 2020, huet sech awer nach net geschloe ginn. De "Snakebite" konnt vu klenge Feeler vum Smith profitéieren, fir nees auszegläichen.

Den 9. Saz war vu béide Spiller wéineg spektakulär. Weder Wright nach Smith konnte wierklech iwwerzeegen. An esou sollt de Peter Wright dëse Saz dann och am Decider verléieren, well hien nees 4 Feiler op d'Duebel verpasst huet. Deemno konnt de Smith nees a Féierung goen.

Am 10. Saz sollt et dem Peter Wright dunn e Strapp ze séier goen, dat well de Michael Smith säi Scoring nees fonnt hat, esou datt de Smith séier mat 2:0 an de Legs vir war. Ma do huet de Peter Wright awer op eemol nees an d'Spuer fonnt. De Schott huet 3 Legs hannertenee gewonnen a konnt esou op en Neits nees an de Sätz ausgläichen.

De Michael Smith sollt dann am 11. Saz mat senger 23. 180 nach e weidere Rekord knacken an zwar dee fir déi meescht 180er an enger WM-Finall, och dëse Rekord gouf bis heihinner gehale vum Gary Anderson. Ma och dat huet dem "Bully Boy" net gehollef, well och dee Saz huet den 31 Joer alen Englänner verluer. Deemno war de Peter Wright elo beim Stand vu 6:5 nëmmen nach ee Saz vum WM-Titel ewech.

An dëser Schlussphas huet de Peter Wright den Niveau awer nach eemol wansinneg ugezunn an huet de Smith esou zum verzweiwele bruecht. Domat konnt de "Snakebite" och den 12. Saz fir sech entscheeden an domat och de Match mat 7:5 gewannen. Domat gëtt de Peter Wright fir déi zweete Kéier a senger Karriär Darts-Weltmeeschter.

𝗦𝗡𝗔𝗞𝗘𝗕𝗜𝗧𝗘 𝗜𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗘! 🐍



Unplayable.



Peter Wright defeats Michael Smith 7-5 to secure his second World Championship title in a thrilling final and what a moment this is for Peter and his family 👏



𝙏𝙬𝙤-𝙩𝙞𝙢𝙚. 🏆 pic.twitter.com/cQwdzCuGsc — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2022