Et wier wéinst de Konditiounen ze geféierlech, sou déi Responsabel.

Eng definitiv Decisioun, wéi et elo virugeet, ass nach net gefall, mä eng Méiglechkeet ass et, fir elo zu Bischofshofen zwou Competitiounen amplaz just eng z‘organiséieren. Den Ament ass de Japaner Ryoyu Kobayashi Leader am General. Zanter 2008 gouf kee Sprange vun der legendärer Véierschanzentournée méi ofgesot.