E Comeback schléisst d'Karateka net aus, wëll sech awer net op een Datum festleeën.

Junior Weltmeeschterin an U21 Europameeschterin. Dat ass ee Palmarès vun deem der vill dreemen. D'Kimberly Nelting huet esou een. D'Karateka huet awer elo decidéiert, mat hirer Sportaart eng Paus ze maachen. Déi Decisioun ass elo offiziell ginn, allerdéngs ass d'Entscheedung schonns virun der Europameeschterschaft am August gefall.

Kimberly Nelting: Ech hu gemierkt, datt ech wärend dem Training net méi esouvill Spaass hat. Ech wollt léiwer doheem bleiwen. D´Motivatioun war net méi do esou wéi fréier. Meng Energie war einfach net méi do. Ech konnt net méi esou schnell sinn. Och wann ech wollt, et ass einfach net méi gaangen. Ech sinn do wierklech un eng Limit gestouss. Kierperlech konnt ech net méi iwwer déi Grenz eraus goen. Och wann ech mir am Kapp gesot hunn; Probéier nach méi.

D'Kimberly Nelting

D'Kimberly Nelting schléisst ee Comeback net aus. D'Karateka wëll sech awer net op een Datum festleeën.