De Japaner huet beim leschte Sprangen awer den Duebel-Grand-Slam bei der Véierschanzentournée verpasst.

En Donneschdeg den Owend ass d'Véierschanzentournée op en Enn gaangen. Dem Japaner Ryoyu Kobayashi ass no dräi Victoirë beim leschte Sprangen zu Bischofshofen eng fënneft Plaz duergaangen, fir sech d'Victoire souverän virun den Norweger Marius Lindvik an dem Halvor Egner Granerud ze sécheren.

De Japaner huet domadder awer eng historesch Chance verpasst. Hien hätt als éischte Schisprénger fir d'zweete Kéier déi véier Statioune bei enger Tour gewanne kënnen. Ma bei der leschter Statioun ass et wéi gesot just fir déi fënneft Plaz duergaangen. De Weltcup-Leader huet domadder säin zweete Grand Slam no 2018/2019 verpasst.

D'Victoire beim leschte Sprangen huet sech den Éisträicher Daniel Huber geséchert. Fir hien ass et déi éischt Victoire am Weltcup. Den Norweger Halvor Egner Granerud ass deen Zweete ginn an den Däitsche Karl Geiger stoung nach als Drëtten um Podium.