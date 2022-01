E Freiden den Owend hu sech Borussia Mönchengladbach a Bayern München am Réckspill ënnert exzeptionellen Ëmstänn um Terrain géintenee gemooss.

No engem fréie Gol vum Robert Lewandowski an der 18. Minutt hunn de Florian Neuhaus an de Stefan Lainer an der 27. an der 31. Minutt fir Mönchengladbach nogeluecht an d'Partie domat fir sech entscheet. Och véier Minutten extra Spillzäit konnten dorun näischt méi änneren.

Wéinst enger sëllege Corona-Fäll beim FC Bayern wier d'Partie an der Allianz-Arena bal net ofgehale ginn. Nom Manuel Neuer, dem Lucas Hernandez, dem Tanguy Nianzou, dem Omar Richards, dem Dayot Upamecano, dem Corentin Tolisso, dem Kingsley Coman, dem Leroy Sane an dem Co-Trainer Dino Toppmöller gouf e Mëttwoch mam Alphonso Davies deen néngte Spiller positiv getest. Bayern huet sech dowéinst fir d'Spill e Freideg missten nei opstellen.

D'Ligue 1 a Frankräich

An der franséischer Ligue 1 huet Olympique Marseille e Freideg den Owend 1:0 géint Girondins Bordeaux gewonnen. De Gol koum an der 37. Minutt vum Cengiz Ünder.