De serbesche Spiller géing gär fir d'Australian Open trainéieren.

Well d'Autoritéiten säi Visa nodréiglech annuléiert haten, koum d'Nummer 1 vun der Welt am Tennis an en Hotel fir Leit, déi d'Land musse verloossen. Seng Affekoten froen d'Geriicht elo an enger Requête fir den Transfert vun hirem prominente Client.

E Méindeg soll eng d'Affär viru Geriicht tranchéiert ginn.

E Samschdeg sinn elo nei Detailer bekannt ginn. Sengen Affekoten no hat den Djokovic sech am Dezember mam Coronavirus infizéiert. En éischten positiven PCR-Test wär op den 16. Dezember datéiert. Dofir hätt hien eng Derogatioun fir d'Arees an Australien kritt.

Bei senger Arrivée gouf de Serb um Fluchhafen festgehalen. Den Autoritéiten no konnt hien net déi néideg Beweiser virleeën fir eng Derogatioun. Säi Visa war nees stornéiert ginn.

Ob hie géint Covid geimpft ass oder net, hält hie geheim. Allerdéngs hat hien ëffentlech e puer mol kloer betount, hie géif de Vaccin als inakzeptabelen Agrëff a säi Kierper ugesinn.

D'Australian Open ginn den 17. Januar un. Den Novak Djokovic géing gär opschloen fir den Titel do eng 10. Kéier ze gewannen.

An der Welt vum Tennis gëtt den Serb vill kritiséiert. Säi Konkurrent Rafael Nadal sot zum Beispill, dass een iwwerall däerf spillen, wann ee geimpft ass.