E Samschdeg de Mëtteg stoung am Schi Alpin souwuel bei den Häre ewéi bei den Dammen de Riseslalom um Programm.

Beim Riseslalom vun den Dammen zu Kranjska Gora war d'Sara Hector aus Schweden am éischte Laf déi Séierst, dat mat knappen 8 Honnertstel virum Tessa Worley. D'Marta Bassino aus Italien louch mat 23 Honnertstel Retard op der 3. Plaz. D'Michaela Shiffrin, d'Petra Vlhova an d'Lara Gut-Behrami hunn allen 3 geschwächelt a louche schonns wäit zeréck nom 1. Duerchgang. Am zweete Laf huet d'Sara Hector d'Konkurrenz dunn a Grond a Buedem gefuer. D'Schwedin war net ze stoppen an huet schlussendlech souverän gewonnen, dat mat 96 Honnertstel Avance virum Tessa Worley. De Podium gouf komplettéiert vum Marta Bassino.

Och bei den Häre stoung e Riseslalom um Programm. Am 1. Laf zu Adelboden war de Schwäizer Marco Odermatt net ze schloen. Den Éischten am Gesamtweltcup louch deemno 31 Honnertstel virum Alexis Pinturault an eng hallef Sekonn virum Filip Zubcic. Et ware schwéier Konditiounen op der Pist, ganzer 23 Ausfäll gouf et eleng am 1. Laf ze notéieren. Am zweete Laf konnt de Odermatt seng Avance behalen a gewënnt um Enn virum Manuel Feller, deen e richteg gudden zweeten Duerchgang realiséiere konnt. Den Alexis Pinturault ass den Drëtte ginn.