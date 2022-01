E Samschdeg de Mëtteg stoung am Biathlon zu Oberhof d'Mixed Staffel iwwer 4 Mol 7,5 Kilometer um Programm.

Norwegen konnt sech mam Startleefer Tarjei Bø schonns fréi an eng gutt Ausgangspositioun bréngen. Den Norweger huet konstant geschoss a war op der Pist dee Séiersten, esou datt Norwegen als Éischt wiessele konnt. Och de Johannes Thingnes Bø, deen als zweeten op d'Pist gaangen ass fir Norwegen, huet richteg gutt agéiert an d'Avance ëmmer weider ausgebaut. An der Suite sinn d'Ingrid Tandrevold an dono nach Marte Olsbu Røiseland fir Norwegen op d'Pist gaangen an déi hunn d'Avance geréiert a gewannen um Enn 23 Sekonne viru Belarus. Déi drëtt Plaz geet un d'Staffel aus Frankräich mat engem Retard vu méi wéi 2 Minutten.