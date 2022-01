Nëmmen zwee Deeg no der Véierschanzentournée stoung zu Bischofshofen nees ee Schisprangen um Menü.

De Marius Lindvik huet e Samschdeg d'Schisprangen zu Bischofshofen gewonnen. Mat Spréng op 133 an 139 Meter huet den Norweger säi Landsmann Halvor Egner Granerud an den Éisträicher Jan Hörl op d'Plazen 2 an 3 verwisen. De Gewënner vun der Véierschanzentournée Ryoyu Kobayashi ass de 4. ginn.

E Sonndeg steet nach een Teamsprangen zu Bischofshofen um Programm.