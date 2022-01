Beim Slalom-Spektakel zu Adelboden an der Schwäiz huet den Éisträicher seng éischt Victoire am Weltcup gefeiert.

No engem spannenden zweeten Duerchgang konnt den Éisträicher Johannes Strolz d'Victoire beim Slalom zu Adelboden an der Schwäiz feieren. Hien huet sech mat enger Avance vun 0,17 Sekonne viru sengem Landsmann Manuel Feller duerchgesat, deen nom éischten Duerchgang nach a Féierung louch. De Podium huet den Däitsche Linus Strasser (+0,29) komplettéiert, dee sech mat der drëtter Plaz säin Ticket fir déi Olympesch Spiller zu Peking am Februar geséchert huet.

Fir de Spëtzentrio an der Slalomwäertung war d'Course fréizäiteg eriwwer. Den Toppfavorit Clement Noël blouf un enger Staang hänken an de Kristoffer Jakobsen an de Sebastian Foss-Solevaag si gefall. De Gewënner Strolz ka sech duerch dës Victoire op déi véiert Plaz an der Slalomwäertung no vir schaffen.

Beim Slalom vun den Dammen zu Krajnska Gora a Slowenien gouf et eng Victoire fir d'Petra Vlhova virun der Schwäizerin Wendy Holdener (+ 0,23), déi nom éischten Duerchgang nach mat 0,08 Sekonnen a Féierung geleeën hat, an der Anna Swenn-Larsson aus Schweden (+ 1,06). Et war déi fënneft Victoire fir d'Slowakin an dëser Saison. Si geet mat engem 40-Punkten-Avantage virun der Amerikanerin Mikaela Shiffrin an déi nächst Course en Dënschdeg zu Schladming an Éisträich.