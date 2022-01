De Fransous Fillon Maillet huet bei senger Victoire e Sonndeg zu Oberhof an Däitschland vu Feeler vun der Konkurrenz profitéiert.

Zum Ofschloss vum Weltcup zu Oberhof gewënnt de Leader am Gesamtweltcup Quentin Fillon Maillet an der Poursuite virum Sebastian Samuelsson aus Schweden an dem norweegesche Routinier Tarjei Bö. De Maillet huet sech just zwee Feeler beim Schéissen erlaabt an ass mat engem Virsprong vu knapp 10 Sekonne virum Samuelsson a 15,6 Sekonne virum Bö iwwer d'Arrivée gefuer.

Den Alexander Loginov louch laang a Féierung, huet beim leschte Schéissen Nerve gewisen a koum zum Schluss op déi fënneft Plaz.

D'Damme waren dëse Weekend och zu Oberhof am Asaz. An der Poursuite iwwer 10 km ass kee Wee laanscht d'Norweegerin Marte Olsbu Röiseland gaangen, déi sech mat enger klorer Avance vun 33,4 Sekonne virun der zweetplacéierter Hanna Öberg aus Schweden an der Wäissrussin Dzinara Alimbekava (+ 42,7) duerchgesat huet. Op d'Plaze véier a fënnef koumen d'Julia Simon an d'Anais Chevalier-Bouchet aus Frankräich.