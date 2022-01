An enger spannender Finall konnt sech Éisträich ganz knapp géint Japan an Norwegen behaapten. Däitschland just op der sechster Plaz.

Et war keng gutt Woch fir déi däitsch Schisprénger. No den enttäuschende Resultater bei der Véierschanzentournée konnte si och am Teamsprangen net dat gewënscht Resultat erreechen. Am éischten Duerchgang ass de Karl Geiger no sengem Sprong op 131,5 m gefall, woumat déi däitsch Ekipp keng Chancë méi op eng Podiumsplaz hat.

D'Victoire gouf ënnert den aktuellen Topnatiounen Éisträich, Japan, Norwegen a Slowenien ausgemaach, mam besseren Ausgank fir d'Alpennatioun. Si konnte sech an enger spannender Finall mat 1015,50 Punkte viru Japan an Norwegen behaapten. De Kampf ëm d'Plazen 2 an 3 war u Spannung net ze iwwerbidden. Ganzer 1,4 Punkten louchen um Enn tëscht dem Zweetplacéierten an dem Véiertplacéierte Slowenien getrennt. Polen koum op déi fënneft Plaz an Däitschland konnt sech nach eng sechste Plaz sécheren.