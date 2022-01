D'Beeforter Knights sinn nieft dem Tornado Lëtzebuerg déi zweet Ekipp aus dem Grand-Duché, déi de Lëtzebuerger Äishockey international vertrëtt.

D'Beeforter Knights kënnen op hir trei Supportere setzen, wann et dorëms geet, hir Ekipp bei engem Heemmatch unzefeieren. Normalerweis komme knapp 500 Spectateure op en Heemmatch, Covid-bedéngt hunn e Samschdeg awer nëmmen 200 Leit beim Match géint Heist op den Berg aus der Belsch dierfe live dobäi sinn.

Den éischten Drëttel war zimmlech ausgeglachen an ass ouni Goler iwwert d’Bün gaangen. Am Ufank vum zweeten Drëttel koum et dunn awer knëppeldéck fir déi Beeforter Ritter. Heist op den Berg ass net nëmmen um Bierg, mä och am belsche Championnat leie si ganz uewen un der Tabellespëtzt. Allerdéngs huet de Favorit Antwerpen zwee Matcher manner.

Am zweeten Drëttel koum et tëscht verschiddenen Acteure vu béiden Ekippen zu enger kuerzer Kläpp, déi ouni gréisser Schied iwwer d'Bün goung. D’Arbitteren hunn d’Comptabilitéit vun de Schléi gemaach a véier Spiller vun Heist op d’Strofbänk gesat an een op Säite vun de Beeforter Knights.

Alles an allem war et awer e faire Match. Am leschten Drëttel ass de Spiller ronderëm de Claude Mossong nach den Éierentreffer gelongen. Mä och déi belsch Ekipp huet nach een drop gesat. Trotz der 1:5-Néierlag gouf et Applaus vun de Supporteren.