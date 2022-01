De Sträit ëm eng Participatioun vum Novak Djokovic op den Australian Open geet an déi nächst Ronn.

Wéi et schéngt, steet am Areesformular fir an Australien, datt de Serb, deen zu Monaco lieft, 14 Deeg virdrun net gereest wier. Allerdéngs soll den Novak Djokovic an deem Zäitraum a Serbien an och a Spuenien fir ze trainéiere gewiescht sinn.

Australesch Medie mellen, datt d'Regierung préift ob dëst Suitte wäert hunn. Rechtlech gesi stinn op falsch Aussoen an deem Dokument Sanktiounen.

Den Djokovic selwer seet, datt hien de Formular net ausgefëllt hätt, mä "Tennis Australia", also den nationale Verband.