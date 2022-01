En Dënschdeg den Owend stoung am Schi alpin bei den Dammen den Nuets-Slalom zu Schladming um Programm.

Am éischte Laf konnt d'Petra Vlhova, déi dëse Wanter 5 vu 6 Slalome fir sech decidéiere konnt, op en Neits hir ganz Klass ënner Beweis stellen. D'Vizeweltmeeschterin huet mat der Startnummer 1 d'Beschtzäit realiséiert, un där all aner Athletin sech d'Zänn ausbäisse sollt. Mat 27 Honnertstel Retard louch d'Lena Dürr nom 1. Laf op der zweeter Plaz, d'Wendy Holdener an d'Ali Nullmeyer louchen zäitgläich op der drëtter Plaz (35 Honnertstel), iwwerdeems d'Mikaela Shiffrin mat engem Réckstand vun 42 Honnertstel nach op eng Podiumsplaz gelauert huet.

Et war awer dunn d'Amerikanerin Shiffrin, déi am zweeten Laf alles kloer sollt maachen. Un hir Zäit vun 1 Minutt, 32 Sekonnen a 66 Honnertstel sollt kee méi drukommen a si fiert vun der 5. op déi éischte Plaz. Op Zwee lant d'Petra Vlhova mat knapp 15 Honnertstel Retard. Bal eng Sekonn Réckstand hat déi Drëtt Lena Dürr. D'Plaz 4 Deele sech d'Chiara Mair an d'Camille Rast, béid mat engem Réckstand vun 1 Sekonn a 5 Honnertstel. D'Wendy Holdener an d'Ali Nullmeyer, déi nom éischte Laf nach béid op der 3. Plaz waren, sinn hiren zweete Laf net op en Enn gefuer.