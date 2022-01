Op Instagram huet den Novak Djokovic an der Nuecht op e Mëttwoch e Statement ginn iwwer säi positiven Test a seng Isolatioun.

E PCR-Test, deen hien de 16. Dezember gemaach hat, war jo positiv an d'Nummer 1 vun der Welt war den Dag selwer an och de 17. Dezember op Eventer gesi ginn. Den 18. Dezember huet hien en Interview gi fir d'L'Equipe.

A sengem Statement erkläert de Serb, datt hie wuel de 16. Dezember positiv getest gouf, dat Resultat awer eréischt den Dag dono owes, nodeems hie schonns zu Belgrad um Tennis-Event war, kritt huet.

Dono hätt hien alleguerte seng Rendez-vousen ofgesot ausser säin Interview mat der L'Equipe, well hien de Journalist net enttäusche wollt. Wéi hie seet, hätt hien awer Oftsand gehalen an zu all Moment eng Mask ugehat, ausser deen Ament, wou Fotoe vun him gemaach goufen.

An der Suite war den Djokovic an Isolatioun. Den Tennis-Star gëtt zou, datt hien dëse Rendez-vous hätt solle verréckelen.

Ma net nëmmen dofir gouf d'Nummer 1 vun der Welt kritiséiert, ma och well hie beim Arees-Formulaire falsch Donnéeën uginn huet. Och heifir entschëllegt sech den Djokovic an erkläert, et wier e mënschleche Feeler gewiescht, well een einfach déi falsch Këscht ugekräizt hätt.

Den Ament géing een awer an aller Transparenz mat den australeschen Autoritéiten zesummeschaffen, an der Hoffnung, datt et dem Djokovic méiglech wier, bei den Australian Open deelzehuelen.