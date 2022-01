No 7,5 Kilometer an 2 Statiounen um Schéissstand huet d'Biathletin aus Schweden de beschte Chrono realiséiert.

Hannert der Schwedin koumen d'Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen an d'Dorothea Wierer aus Italien op d'Plazen zwee an dräi, dat mat 21, respektiv 29 Sekonne Retard. Allen 3 sinn um Schéissstand feelerfräi bliwwen, deemno ass et e Mëttwoch am Kampf ëm déi éischt Plaze just ëm d'Vitess gaangen an do war d'Schwedin e Mëttwoch net ze klappen.

Fir d'Elvira Öberg ass et déi drëtt Victoire an dësem Wanter. Elo, wou d'Olympesch Spiller méi no kommen, kënnt déi 22 Joer al Schwedin ëmmer besser a Form.