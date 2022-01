Den decisive Goal ass an der Nospillzäit vun der Verlängerung gefall, dëst duerch den Alexis Sanchez

A Spuenien wënnt Real Madrid déi éischt Halleffinall vun der Supercopa 3-2 no Verlängerung géint den FC Barcelona a steet domat an der Finall. Matchwinner war den agewiesselte Valverde, deen an der 98. Minutt den 3-2 geschoss huet.

An England steet Chelsea an der Finale vum Ligacup. 1-0 huet sech Chelsea géint Tottenham duerchgesat. Den däitschen Nationalspiller Rüdiger huet den eenzege Gol vum Match no engem Corner geschoss, an dat mam Réck.