Bei der Auslousung krut d'Nummer 1 op der Welt de Weltranglëschten 78ten zougeloust, woubäi nach net sécher ass, ob en am Land däerf bleiwen

Den net-geimpfte Serb krut jo e Méindeg vun engem Riichter Recht, dass säin Arees-Visum gëlteg ass.

Am Fall Novak Djokovic iwwerleet den Immigratiounsminister nach wéinst dem Visum. Säi Ministère hätt nach näischt decidéiert, sot den australesche Regierungschef op enger Pressekonferenz. De Minister ka vu sengem perséinleche Recht Gebrauch maachen an de Visum vum Weltranglëschtenéischten ophiewen.

De Match tëscht dem Djokovic an dem Kecmanovic ass fir e Méindeg oder Dënschdeg ugesat.

De Rafael Nadal kritt et am 1. Tour mam Amerikaner Marcos Giron ze dinn. Den Daniil Medvedev trëfft op de Schwäizer Henri Laaksonen an den Alexander Zverer spillt géint säi Landsmann Daniel Altmaier.

Bei den Damme kritt d'Ashleigh Barty et am 1. Tour mat enger Qualifikantin ze dinn. D'Titelverdeedegerin Naomi Osaka spillt géint d'Kolumbianerin Camila Osorio. D'Aryna Sabalenka trëfft op d'Storm Sanders an d'Emma Radacanu op d'Sloane Stephens. Déi däitsch Angelique Kerber muss géint d'Estin Kaia Kanepi untrieden.