D'Sportkeelen-WM, déi dëst Joer zu Péiteng sollt gespillt ginn, gouf en Donneschdeg offiziell vun der Lëtzebuerger Keele Federatioun ofgesot.

De Grond sinn d'Aarbechten, déi am Keelenzenter zu Péiteng nach ëmmer net fäerdeg sinn. Zanter Mee 2020 kann an der moderner Hal net gespillt ginn. D’Aarbechten un der Chape sinn ofgeschloss an am Ufank vun dësem Joer sollen d’Bunne verluecht ginn. Mat der aktueller Situatioun wier dat awer schwiereg, well d'Entreprisen, fir Bunnen am Keelenzenter ze verleeën, aus Däitschland kommen. Lëtzebuerg gouf jo vum Robert Koch Institut nees als Héichrisikogebitt agestuuft. Wat dat fir d'Aarbechte géif bedeiten, kéint d'Federatioun aktuell schlecht aschätzen an dowéinst gouf decidéiert, d’WM ofzesoen. Keelefederatioun wéilt näischt iwwert de Knéi briechen, fir eng Chaos-WM ze evitéieren.

Bis dato ass net gewosst, wou d'Sportkeeleweltmeeschterschaft 2022, déi bei dëser Editioun ënnert engem neien Format soll gespillt ginn, organiséiert gëtt.