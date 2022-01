E Méindeg fänkt an Australien den éischte Grand-Slam-Tournoi vun der neier Saison am Tennis un - ouni de lëtzebuergeschen Tennis-Profi.

U sech hat och d'Mandy Minella geplangt, fir eng leschte Kéier an hirer Karriär zu Melbourne ze spillen. Dorausser gëtt awer näischt.

Australian Open ouni d'Mandy Minella / Reportage Rich Simon

Fir d'Mandy Minella wier et déi 10. Participatioun bei den Australien Open gewiescht. Dofir hätt d'Preparatioun awer musse stëmmen. An dat war an de leschte Wochen net méiglech.

"Ech kann dëst Joer net zu Melbourne spillen. Ech hu mir viru siwe Wochen un der Rëpp wéi gedoen. Ech hunn een Ermiddungsbroch. Dofir wier et ze knapp ginn, fir preparéiert op Melbourne ze fléien."

Fënnef Mol huet d'Mandy Minella zu Melbourne an der Qualifikatioun missten untrieden a véier Mol stoung d'Lëtzebuergerin am Haapttableau. Dovunner zweemol am zweeten Tour. Déi 10. Participatioun an Australien wier nach eng Kéier een Highlight um Enn vun der Karriär gewiescht.

"Jo et ass schonns ee klenge Réckschlag fir net an Australien ze goen, well ech mech drop gefreet hat a preparéiert hat. Ech war gutt a Form. Et ass eben esou an dat muss een acceptéieren. Villäicht ginn ech nach eng Kéier dohinner an d'Vakanz."

U Vakanz ass awer an den nächste Méint nach net ze denken.

"Ech wäert definitiv nach e puer Tournoie spille fir a Form ze bleiwen, well ech dëse Summer Interclub hunn. Déi nächst dräi Woche si mir zu Mallorca. Do si kleng Tournoie fir nees eran ze kommen. Villäicht och mat bësse Sonn kënnen ze trainéieren. Ech hunn nach zwee "Special Ranking" iwwreg, déi kann ech villäicht notze fir Miami an Charleston. Do musse mir awer nach e bësse kucken."

An och Roland Garros zu Paräis kann nach een Thema ginn.